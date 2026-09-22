Угроза для тыла: Украина теряет средства союзников из-за невыполненных реформ
- Украина живет в значительной степени на средства европейских союзников. (Спасибо им за это.)
-
Собственная финансовая способность Украины значительно уменьшается из-за ударов по производству и логистике – экономика разрушается, налогов поступает меньше.
-
Европейские союзники дают деньги на фронт без всяких условий. Но деньги на тыл дают только при выполнении Украиной взятых на себя обязательств по реформам.
-
Украина эти обязательства систематически нарушает. Вина за это лежит на парламенте (непосредственно), на правительстве (плохое сотрудничество с парламентом) и президенте (как институте, который сконцентрировал избыточную власть, и теперь от него все зависит).
-
Следствием непроведенных реформ, таким образом, является нехватка денег. Прежде всего ее ощутят пенсионеры, образование, культура и все остальное, что финансируется по остаточному принципу. Вряд ли нехватку ощутят финансируемые государством телевизионные программы, в которых рассказывают, как у нас все хорошо.
-
Таким образом, физическое истощение тыла, особенно социально незащищенных слоев, умножится на моральное истощение из-за несоответствия показываемой картинки и имеющегося факта.
-
Итак, тыл может оказаться местом, значительно более слабым, чем фронт (я пишу об этом уже год). На фронте будут успехи, а тыл при этом может сыпаться.
-
Если это предупреждение вас напугало, это хорошо. Потому что плохие предупреждения для того и нужны, чтобы не вляпаться в неприятности. Мы заходим в шторм. Предлагаю не заходить, а пойти более спокойным путем – есть шанс все изменить. Просто нужно быстро наверстать долги по реформам.