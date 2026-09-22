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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
22 сентября 2026, 12:50

Угроза для тыла: Украина теряет средства союзников из-за невыполненных реформ

22 сентября 2026, 12:50
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  1. Украина живет в значительной степени на средства европейских союзников. (Спасибо им за это.)

  2. Собственная финансовая способность Украины значительно уменьшается из-за ударов по производству и логистике – экономика разрушается, налогов поступает меньше.

  3. Европейские союзники дают деньги на фронт без всяких условий. Но деньги на тыл дают только при выполнении Украиной взятых на себя обязательств по реформам.

  4. Украина эти обязательства систематически нарушает. Вина за это лежит на парламенте (непосредственно), на правительстве (плохое сотрудничество с парламентом) и президенте (как институте, который сконцентрировал избыточную власть, и теперь от него все зависит).

  5. Следствием непроведенных реформ, таким образом, является нехватка денег. Прежде всего ее ощутят пенсионеры, образование, культура и все остальное, что финансируется по остаточному принципу. Вряд ли нехватку ощутят финансируемые государством телевизионные программы, в которых рассказывают, как у нас все хорошо.

  6. Таким образом, физическое истощение тыла, особенно социально незащищенных слоев, умножится на моральное истощение из-за несоответствия показываемой картинки и имеющегося факта.

  7. Итак, тыл может оказаться местом, значительно более слабым, чем фронт (я пишу об этом уже год). На фронте будут успехи, а тыл при этом может сыпаться.

  8. Если это предупреждение вас напугало, это хорошо. Потому что плохие предупреждения для того и нужны, чтобы не вляпаться в неприятности. Мы заходим в шторм. Предлагаю не заходить, а пойти более спокойным путем – есть шанс все изменить. Просто нужно быстро наверстать долги по реформам.

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Украина война европейские партнеры союзники финансовая помощь
 
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