Фото: полиция

ДТП произошло 21 сентября около 19:40 вблизи села Высшая Кропивна в Гайсинском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль "ВАЗ" и грузовик MAN с полуприцепом. В результате ДТП двое детей в возрасте 9 месяцев и 4 года, находившиеся в салоне легковушки, погибли на месте.

Еще три человека получили травмы: 35-летний водитель "ВАЗа" и его пассажиры, 42-летняя женщина и 10-летний мальчик. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии. Назначено проведение экспертиз.

Напомним, вечером 21 сентября на Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Погиб один мужчина, еще два человека пострадали.