У Києві чиновник влаштував бізнес на хабарях з лісництв: "відкати" щомісяця

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, виконувач обовʼязків начальника одного з відділів Держекоінспекції вимагав з кожного агролісництва 500 доларів щомісяця. За ці гроші він обіцяв їм відсутність перевірок та жодної реакції на порушення. Гроші повинні були передавати регулярно: до 10 числа кожного місяця.



До схеми чиновник залучив свого батька та родича, який є лісничим одного з державних підприємств. Через останнього передавали хабарі.



Лісничого затримали одразу після того як він отримав 2 тисячі доларів. Разом із ним затримали ще двох учасників схеми. Наразі всім обрано зарубіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 665 600 гривень кожному.

Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків, які заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.