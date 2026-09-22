У Києві чиновник влаштував бізнес на хабарях з лісництв: "відкати" щомісяця
У Києві викрили схему вимагання з агролісництв. Зловмисники вимагали хабарі щомісяця для відсутності перевірок
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Як зʼясували правоохоронці, виконувач обовʼязків начальника одного з відділів Держекоінспекції вимагав з кожного агролісництва 500 доларів щомісяця. За ці гроші він обіцяв їм відсутність перевірок та жодної реакції на порушення. Гроші повинні були передавати регулярно: до 10 числа кожного місяця.
До схеми чиновник залучив свого батька та родича, який є лісничим одного з державних підприємств. Через останнього передавали хабарі.
Лісничого затримали одразу після того як він отримав 2 тисячі доларів. Разом із ним затримали ще двох учасників схеми. Наразі всім обрано зарубіжний захід у вигляді тримання під вартою з заставою 665 600 гривень кожному.
Нагадаємо, раніше на Одещині прикордонники затримали провідників та 13 чоловіків, які заплатили по 10 тисяч доларів за втечу до Молдови.