Статус УБД за 5 дней: правительство установило четкие сроки внесения данных

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В Украине изменилась процедура оформления статуса участника боевых действий. Теперь для внесения в Единый государственный реестр ветеранов войны информации о непосредственном участии военнослужащего в выполнении боевых задач установили четкий срок – 5 календарных дней

Об изменениях рассказал юрист ОО "Захист Держави" Яков Чернобук, передает RegioNews.

За достоверность и полноту поданных сведений отвечает командир воинской части, а за своевременное внесение информации в Реестр – уполномоченное лицо.

Если в данных обнаружат ошибки, их должны исправить и повторно подать в течение 5 календарных дней.

Подтверждением участия военнослужащего в боевых действиях могут быть боевые приказы и распоряжения, боевые донесения, журналы боевых действий, справки ранения и другие официальные документы.

Если установленные сроки нарушают или информацию не вносят в Реестр, военнослужащий может обратиться с рапортом и обжаловать бездействие ответственных должностных лиц.

За консультацией можно обратиться в ОО "Захист Держави" по телефону +38 066 004 16 28 или по адресам:

Ужгород, пл. Корятовича, 1, оф. 7;

Мукачево, ул. Недецеи, 11А;

Виноградов, ул. Шевченко, 88;

Хуст, ул. Бориса Джонсона, 5.

Напомним, военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную денежную выплату. Речь идет о 50 000 грн. Право на выплату имеют военные, освобожденные из плена и отвечающие определенным государством условиям.