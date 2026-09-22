Деньги за камни в почках, КТ и больничные: на Закарпатье будут судить уролога

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Береговская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении врача-уролога местной больницы. Медик требовал деньги от пациентов за медицинские услуги, документы и хирургические вмешательства

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители задокументировали пять эпизодов получения неправомерной выгоды на общую сумму 65 тысяч гривен.

В частности, у двух пациентов, которым раньше удалили камни из почек, врач якобы потребовал от 15 до 20 тысяч гривен за уже проведенное лечение.

В противном случае, по материалам следствия, уролог за 17,5 тысяч гривен оформил пациенту медицинские документы о мочекаменной болезни, использовав удаленный ранее "чужой камень". Такой диагноз в дальнейшем мог быть основанием для получения отсрочки от мобилизации.

Также следователи установили случаи вымогательства денег за ранее выданное направление на КТ, медицинскую консультацию и продление больничных.

Врачу предъявили обвинения в вымогательстве и получении денег от пациентов, а также в незаконном изменении информации в автоматизированной системе.

Напомним, в Полтавской области два врача требовали деньги от мужчины с инвалидностью III группы, которую он имеет с детства, за "положительное решение вопроса" о продлении статуса. В ближайшее время врачи предстанут перед судом.