Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 22 сентября на территории одной из городских больниц Николаева обнаружили тело женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Соответствующее сообщение в полицию поступило от медработника около 4:30. По предварительной информации, 61-летняя женщина выпрыгнула из окна больницы и от полученных травм погибла на месте.

Правоохранители выяснили, что накануне женщина самостоятельно обратилась за помощью в больницу, после чего ее госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины с примечанием "самоубийство". Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к гибели пациентки.

Напомним, в Виннице 8-летняя девочка погибла после падения с девятого этажа. Она оперлась на москитную сетку и выпала из окна.