Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На высокогорье Карпат уже чувствуется приближение зимы. На горе Поп Иван Черногорский зафиксировано понижение температуры воздуха до -1°C. На вершине облачно, дует западный ветер со скоростью 4 м/с.

Спасатели призывают туристов учитывать погодный фактор при планировании восхождений на вершину.

Напомним, 15 сентября в Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение. Его магнитуда землетрясения составила 2,5 балла по шкале Рихтера.