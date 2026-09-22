Фото: полиция

ДТП произошло на днях на автодороге сообщением Святопетровское – Вишневое в Бучанском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 53-летний водитель бетоносмесителя MAN, выезжая с прилегающей территории и поворачивая налево, столкнулся с двигавшимся по встречной полосе автомобилем Dodge Dart.

От полученных травм 40-летний пассажир легковушки погиб на месте, а 36-летний водитель скончался в больнице.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии. Расследование продолжается.

Напомним, вечером 21 сентября на Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Погиб один человек, еще два человека пострадали.