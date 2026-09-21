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21 сентября 2026, 17:47

В Киеве прокуратура через суд требует взыскать с поставщиков 2 млн грн за завышенные цены на свет

21 сентября 2026, 17:47
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Печерская окружная прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд столицы с двумя исками по поводу договоров на поставку электроэнергии для Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Прокуратура просит признать недействительными дополнительные соглашения к договорам и взыскать с поставщиков более 2 млн. грн.

По данным прокуратуры, в 2025 году Управление образования заключило с частными обществами договоры о снабжении электрической энергией. В дальнейшем стороны подписали ряд дополнительных соглашений, которым неоднократно изменяли цену электроэнергии.

Как установила прокуратура, цену повышали без должного документального подтверждения колебания стоимости электроэнергии на рынке, а также с превышением установленных законодательством границ.

По утверждению прокуратуры, такие изменения привели к системному и необоснованному увеличению стоимости электроэнергии и нанесли ущерб столичному бюджету на общую сумму более 2 млн грн.

В частности, по одному из договоров, по данным прокуратуры, сумма переплаты составляет около 900 тысяч гривен, по другому – более 1,1 млн гривен.

В связи с этим Печерская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с исками о признании соответствующих дополнительных соглашений недействительными и взыскании с поставщиков средств.

Хозяйственный суд Киева открыл производство по делам по искам прокурора.

Напомним, что в Одесской области прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя начальника одного из подразделений "Укрзализныци". Мужчину обвиняют в злоупотреблении воздействием.

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