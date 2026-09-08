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08 сентября 2026, 17:14

Число погибших в Киеве из-за вражеских ударов возросло до 5, пострадавших – 26

08 сентября 2026, 17:14
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Фото: ГСЧС
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В результате российских атак на столицу 8 сентября погибли пять человек, еще 26 получили ранения разной степени тяжести. Полицейские продолжают документировать последствия ударов в семи районах Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Виталия Кличко и прессслужбу полиции.

В Соломенском районе погибли три человека, еще 22 человека в возрасте от 22 до 73 лет – пострадали. В Голосеевском районе травмированы трое граждан в возрасте от 20 до 62 лет. В Дарницком районе ранения получил 29-летний иностранец. В Шевченковском районе пострадал 39-летний мужчина.

В результате атак повреждены более 20 многоквартирных домов, 40 автомобилей, школа, магазин, общежитие, поликлиника, административные и складские помещения, АЗС и здание телеканала.

На местах продолжают работать следователи, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители фиксируют последствия атаки и документируют повреждения. К работам привлечены около 150 полицейских.

Днем россияне снова ударили по Соломенскому району – в результате попадания в складское помещение погибли два человека.

Напомним, днем 8 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по бизнес-центру в Соломенском районе Киева, где расположена студия телеканала "Мы – Украина" телемарафона "Единые новости". Ранения получили по меньшей мере пять человек.

Ранее сообщалось о трех погибших в Киеве в результате массированной атаки с ночи 8 сентября.

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