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08 сентября 2026, 19:55

Силы Обороны ударили по месту, откуда россияне запускают беспилотники

08 сентября 2026, 19:55
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Фото из открытых источников
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В Генштабе подтвердили удары по местам запуска российских беспилотников. В частности, речь идет об оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает RegioNews.

7 сентября и в ночь на 8 сентября 2026 года украинские военные нанесли удар по ряду военных объектов врага. В частности, в районе Донецка ударили по месту хранения, подготовки и пуска ударных БПЛА окупантов.

В Черноморском, Крыме и Железнодорожном Запорожской области украинские защитники ударили по пунктам управления беспилотников россиян. Кроме того, в районе Великой Новоселки Донецкой области поражен пункт управления захватчиков.

"Потери противника и степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - говорят в Генштабе.

Напомним, ранее Силы обороны поразили 66 военных целей России и на временно оккупированных территориях. Среди них – российский истребитель МиГ-29 в Ростовской области, а также четыре радиолокационные станции.

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