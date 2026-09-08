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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

В Голосеевском районе зафиксировано повторное попадание в складское здание, возникло возгорание.

Также по другому адресу в этом же районе БПЛА упал на открытой территории – возгорание огнеборцы ликвидировали.

В Соломенском районе в результате падения вражеского беспилотника получило повреждения еще одно складское здание.

На местах работают экстренные службы.

Напомним, несколькими часами ранее россияне ударили по складскому зданию в Голосеевском районе столицы.

Число погибших в Киеве в результате массированной атаки России с ночи 8 сентября возросло до трех.