Вражеский дрон ударил по поезду "Днепр – Запорожье": погибла проводница
Российские войска 8 сентября нанесли удар беспилотником по региональному поезду сообщением "Днепр – Запорожье"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю" и прессслужбу ГСЧС.
Пассажиры не пострадали, поскольку их успели эвакуировать в безопасное место еще до атаки.
В результате попадания загорелся вагон электропоезда, а ориентировочно через пол часа враг нанес повторный удар по подвижному составу, нанеся возгорание еще одного вагона. Во время ликвидации пожара спасателям приходилось несколько раз приостанавливать работы и прятаться в укрытие из-за угроз повторных атак.
К сожалению, во время вражеской атаки погибла проводница поезда. Она вернулась к поезду после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной угрозе.
В "Укрзализныце" выразили соболезнования родным погибшей и призвали строго соблюдать правила безопасности и не возвращаться к поезду или оставаться рядом с ним после объявления об опасности.
Напомним, в Сумской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением "Киев – Сумы". К счастью, пассажиры успели покинуть поезд еще до атаки.