Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю" и прессслужбу ГСЧС.

Пассажиры не пострадали, поскольку их успели эвакуировать в безопасное место еще до атаки.

В результате попадания загорелся вагон электропоезда, а ориентировочно через пол часа враг нанес повторный удар по подвижному составу, нанеся возгорание еще одного вагона. Во время ликвидации пожара спасателям приходилось несколько раз приостанавливать работы и прятаться в укрытие из-за угроз повторных атак.

К сожалению, во время вражеской атаки погибла проводница поезда. Она вернулась к поезду после объявления эвакуации и предупреждения о повышенной угрозе.

В "Укрзализныце" выразили соболезнования родным погибшей и призвали строго соблюдать правила безопасности и не возвращаться к поезду или оставаться рядом с ним после объявления об опасности.

Напомним, в Сумской области российский беспилотник атаковал пассажирский поезд сообщением "Киев – Сумы". К счастью, пассажиры успели покинуть поезд еще до атаки.