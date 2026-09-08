В Николаевской области ТЦК мобилизовали в ВСУ россиянина

Фото из открытых источников

В Николаевской области рассматривалось дело начальника группы военного учета сержантов и солдат запаса ТЦК. Оказалось, что мобилизовали в украинскую армию мужчину с российским паспортом

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что военный должен был информировать начальник ТЦК и СП о необходимости внесения изменений в акты и другие документы, в частности, их отмену, если они противоречат требованиям законодательства. Его хотели обвинить в том, что якобы один из приказов нарушал права гражданина РФ.

В результате этого приказа ромианина призвали на службу в ВСУ во время мобилизации и направили в воинскую часть.

На суде капитан объяснил, что проект приказа не противоречил законодательству, содержал номер военно-учетной специальности и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, но информации о гражданстве РФ в нем не было.

Мобилизированный рассказал, что у него есть паспорт РФ, а в Украине живет на основании вида на постоянное проживание. Паспорт в Украине он никогда не получал. По его словам, все его объяснения по гражданству игнорировали.

Суд решил, что в действиях военного ТЦК отсутствуют нарушения. Ведь в документах действительно не было информации о российском паспорте призывника.

Напомним, ранее в Закарпатской области рассматривали дело по мобилизации мужчины. Оказалось, что он был полицейским.