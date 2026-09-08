Фото: ДСНС

Внаслідок російських атак на столицю 8 вересня загинули п'ятеро людей, ще 26 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські продовжують документувати наслідки ударів у семи районах Києва

Про це інформує RegioNews із посиланням на міського голову Віталія Кличка та пресслужбу поліції.

У Солом’янському районі загинули троє людей, ще 22 осіб віком від 22 до 73 років – постраждали. У Голосіївському районі травмовані троє громадян віком від 20 до 62 років. У Дарницькому районі поранення отримав 29-річний іноземець. У Шевченківському районі постраждав 39-річний чоловік.

Внаслідок атак пошкоджені понад 20 багатоквартирних будинків, 40 автомобілів, школа, магазин, гуртожиток, поліклініка, адміністративні та складські приміщення, АЗС та будівля телеканалу.

На місцях подій продовжують працювати слідчі, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки та документують пошкодження. До робіт залучені близько 150 поліцейських.

Вдень росіяни знову вдарили по Соломʼянському району – внаслідок влучання в складське приміщення загинули двоє людей.

Нагадаємо, вдень 8 вересня російські війська завдали удару безпілотником по бізнес-центру в Солом’янському районі Києва, де розташована студія телеканала "Ми – Україна" телемарафону "Єдині новини". Поранення дістали щонайменше п'ятеро людей.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих у Києві внаслідок масованої атаки з ночі 8 вересня.