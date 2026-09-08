Месть за смерть жены: задержали военного СЗЧ за покушение на директора медцентра

Фото: прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении военному СЗЧ. Речь идет о попытке убийства директора медицинского центра

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, военный, ранее самовольно покинувший военную часть, покушался на директора частного медицинского центра в Киеве.

Предварительно причиной могла стать месть за смерть жены военного. Женщина скончалась после лечения в этом медицинском центре. Дома у военного нашли оружие, одежду и ноутбук с данными о директоре медцентра и его детях.

"Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорят в прокуратуре.

Напомним, правоохранители сообщали, что в Святошинском районе мужчина в упор расстрелял директора столичной клиники репродуктологии. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали.