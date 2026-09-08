В Харькове мужчина с ножом набросился на военных ТЦК и полицейского

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В Харькове мужчина нанес ранения ножом трем военным ТЦК и правоохранителю. Это произошло, когда у него хотели проверить военно-учетные документы

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Это произошло, когда сотрудник полиции вместе с военными ТЦК были в Новобаварском и Холодногорском районах города. У остановки транспорта они увидели мужчину. Полицейский вышел из авто, чтобы проверить у него документы, но мужчина начал двигаться в магазин. Правоохранитель стал его преследовать.

В какой-то момент мужчина развернулся и ударил полицейского ножом в район головы. Военные ТЦК, увидев это, начали двигаться за ним. Мужчина нанес ножевые удары трем военным ТЦК.

На суде он не признал вину. По словам мужчины, он не знал, кто это, и использовал нож для защиты от неправомерного нападения.

Суд признал мужчину виновным в покушении на умышленное убийство двух или более лиц и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, что в Черниговской области женщина защищала своего сожителя от мобилизации. В результате она напала на полицейского.