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08 сентября 2026, 18:32

На Днепропетровщине из-за вражеских ударов погибли два человека, девять – получили ранения

08 сентября 2026, 18:32
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Фото: ОВА
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В течение суток 8 сентября российские войска почти 50 раз атаковали Днепропетровскую область. Враг применял беспилотники, артиллерию и авиабомбы по населенным пунктам в четырех районах региона

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов погибли двое мужчин, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре в результате попадания возник пожар. Пострадала 31-летняя женщина, она будет лечиться дома.

В Никопольщине под вражеским огнем оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Мировская общины. Повреждены частные дома. Погибли двое мужчин. Шесть человек получили ранения: 33-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, другие будут лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе оккупанты обстреляли Зеленодольскую и Грушевскую общины. Повреждены частный дом и автомобиль. Пострадала 54-летняя женщина.

В Синельниковском районе под ударом оказались Петропавловская и Зайцевская общины. Вспыхнули пожары на предприятии и в частном доме. Пострадала 67-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в результате российских атак на столицу 8 сентября погибли пять человек , еще 26 получили ранения разной степени тяжести. Полицейские продолжают документировать последствия атак в семи районах Киева.

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