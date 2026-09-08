14:20  08 сентября
Вражеский дрон ударил по поезду "Днепр – Запорожье": погибла проводница
10:46  08 сентября
В Киеве полицейский застрелил мужчину во время вызова из-за домашнего насилия
00:55  08 сентября
"Я не понимал, насколько близко мы были до смерти": Дмитрий Комаров рассказал о тяжелых съемках в Буче
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2026, 18:55

Трамп позвонил Путину: что говорят у диктатора

08 сентября 2026, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 8 сентября, президент США Дональд Трамп, как и планировалось ранее, позвонил по телефону российскому диктатору Путину. У президента страны-агрессорки прокомментировали разговор

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, телефонный разговор Путина и Трампа длился ровно час. Разговор в Кремле назвали "конструктивным и очень откровенным". Обсуждалась поездка спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

"Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс. И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", – говорит Ушаков.

В Птуине заявили, что "Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства". В частности, в Кремле говорят, что Путин якобы доказывал Трампу, что Москва не имеет "никаких агрессивных планов против Европы".

Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным.

В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.

Виткофф и Кушнер покинули Киев в ночь на 7 сентября спецпоездом "Укрзализныци".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп 7 сентября может провести телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: Трамп, Путин и Украина: кто на кого будет давить и чем это закончится

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Владимир Путин США переговоры Украина
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Силы Обороны ударили по месту, откуда россияне запускают беспилотники
08 сентября 2026, 19:55
Месть за смерть жены: задержали военного СЗЧ за покушение на директора медцентра
08 сентября 2026, 19:45
На Днепропетровщине из-за вражеских ударов погибли два человека, девять – получили ранения
08 сентября 2026, 18:32
Сажали на цепь, избивали и держали на хлебе и воде: в Днепре будут судить родителей-воспитателей за пытки 6 детей
08 сентября 2026, 18:20
В Одесской области столкнулись два рейсовых автобуса: есть погибшие и более 20 пострадавших
08 сентября 2026, 17:54
На Полтавщине мужчина убегал от ТЦК и сломал нос полицейскому
08 сентября 2026, 17:45
Россияне ударили по центру Сум: возник пожар, есть раненый
08 сентября 2026, 17:31
На Черниговщине мужчина "сливал" данные аэродромов для россиян
08 сентября 2026, 17:20
Число погибших в Киеве из-за вражеских ударов возросло до 5, пострадавших – 26
08 сентября 2026, 17:14
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Юрий Касьянов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »