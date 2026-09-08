Трамп позвонил Путину: что говорят у диктатора

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Во вторник, 8 сентября, президент США Дональд Трамп, как и планировалось ранее, позвонил по телефону российскому диктатору Путину. У президента страны-агрессорки прокомментировали разговор

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

По словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, телефонный разговор Путина и Трампа длился ровно час. Разговор в Кремле назвали "конструктивным и очень откровенным". Обсуждалась поездка спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

"Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс. И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", – говорит Ушаков.

В Птуине заявили, что "Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства". В частности, в Кремле говорят, что Путин якобы доказывал Трампу, что Москва не имеет "никаких агрессивных планов против Европы".

Напомним, 6 сентября в Киев прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они провели встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры прошли после визита американских представителей в Москву, где 5 сентября они встретились с Владимиром Путиным.

В Киеве стороны обсудили дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса, гарантии безопасности для Украины и вопросы военной поддержки.

Виткофф и Кушнер покинули Киев в ночь на 7 сентября спецпоездом "Укрзализныци".

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп 7 сентября может провести телефонные разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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