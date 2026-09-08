Блэкаут в Херсонской и Николаевской областях: в Укрэнерго сделали заявление
В Николаевской и Одесской областях многие жители остались без света. Причиной оказался удар россиян по энергетике
Об этом сообщили в Укрэнерго, передает RegioNews.
Энергетики сообщили, что во время воздушной тревоги россияне атаковали энергетическую инфраструктуру. В результате в населенных пунктах Николаева и Херсона произошло обесточивание. В настоящее время энергетики уже вернули свет.
"Только что ситуация безопасная позволила — энергетики начали восстановительные работы и за короткое время вернули электроснабжение потребителям", - говорят в Укрэнерго.
Напомним, ранее Правительство приняло решение о запуске долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии. Теперь можно будет покупать электроэнергию по фиксированной цене: в частности, на квартал, полгода или год вперед.