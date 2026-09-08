Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удар беспилотником по бизнес-центру в Соломенском районе Киева, где расположена студия телеканала "Мы - Украина" телемарафона "Единые новости"

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.

Атака произошла прямо посреди дня, когда журналисты работали в эфире.

В результате попадания возник пожар, здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали двух человек с верхних этажей.

По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере пять человек, информация о пострадавших еще уточняется.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что использование "Шахедов" против медиа – это новая страница российской деградации, которая требует решительной реакции мира и совместного противодействия агрессору.

Также подразделения ГСЧС ликвидируют пожары в нежилых зданиях в Голосеевском и Подольском районах столицы, вспыхнувшие после ночной атаки.

Напомним, количество погибших в Киеве в результате массированной атаки России с ночи 8 сентября возросло до трех.