В Киеве российский дрон ударил по зданию телеканала "Мы - Украина": есть пострадавшие
Российские войска нанесли удар беспилотником по бизнес-центру в Соломенском районе Киева, где расположена студия телеканала "Мы - Украина" телемарафона "Единые новости"
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский и прессслужба ГСЧС, передает RegioNews.
Атака произошла прямо посреди дня, когда журналисты работали в эфире.
В результате попадания возник пожар, здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали двух человек с верхних этажей.
По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере пять человек, информация о пострадавших еще уточняется.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что использование "Шахедов" против медиа – это новая страница российской деградации, которая требует решительной реакции мира и совместного противодействия агрессору.
Также подразделения ГСЧС ликвидируют пожары в нежилых зданиях в Голосеевском и Подольском районах столицы, вспыхнувшие после ночной атаки.
Напомним, количество погибших в Киеве в результате массированной атаки России с ночи 8 сентября возросло до трех.