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08 сентября 2026, 12:59

Ночная атака РФ на Киев: количество погибших выросло до трех

08 сентября 2026, 12:59
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Фото: ГСЧС Киева
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Число погибших в Киеве в результате массированной атаки России с ночи 8 сентября возросло до трех

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Искренние соболезнования родным и близким тех, кого убила россия…", – отметил он.

Кроме того, по его словам, в Шевченковском районе произошло повторное попадание в складские здания. Там загорелся пожар, на месте работают экстренные службы.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия совершила массированную атаку по Украине, применив ракеты разных типов и 166 ударных беспилотников.

Тревога в Киеве длилась около 5 часов. В результате атаки повреждены более 50 объектов гражданской инфраструктуры. Среди них – жилые дома, общежитие, территория школы, магазины, АЗС и предприятие по производству муки.

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