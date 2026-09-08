В Киеве полицейский застрелил мужчину во время вызова из-за домашнего насилия

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В Киеве во время вызова из-за домашнего насилия полицейский применил табельное огнестрельное оружие. Нападающий погиб, обстоятельства происшествия устанавливаются

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

В понедельник, 7 сентября, правоохранители Соломенского управления полиции прибыли по вызову домашнего насилия. По предварительной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать.

При выяснении обстоятельств мужчина бросился на полицейского. В ответ правоохранитель применил табельное огнестрельное оружие.

В результате полученных ранений нападающий умер.

Напомним, в Киеве 48-летний мужчина застрелил соседа. После конфликта подозреваемый пошел в свою квартиру, взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в потерпевшего. От полученных ранений 47-летний киевлянин погиб.