Бензин космически дорожает: что происходит на АЗС
В Украине на фоне обстрелов и ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо остаются нестабильными. На этой неделе стоимость бензина продолжает расти
Об этом сообщает Минфин, передает RegioNews.
По состоянию на 8 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 86,22 гривны за литр (+0,23 гривны);
- бензин А-95 – 82,39 гривны за литр (+0,17 гривны);
- бензин А-92 – 78,67 гривны за литр (+0,03 гривны);
- дизтопливо – 92,83 гривны за литр (+0,20 гривны);
- автогаз – 43,42 гривны за литр (+0,1 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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