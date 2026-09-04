В СБУ прокомментировали вражеский удар по Центральному управлению и пообещали больной ответ

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Российские военные сегодня 4 сентября нанесли удар по зданию Центрального управления Службы безопасности Украины. По данным прессслужбы СБУ, российский дрон целенаправленно направили в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews .

В СБУ заявили, что Поклад не пострадал.

"Сегодня враг нанес удар по зданию Центрального управления СБУ. Дрон целенаправленно был направлен в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада. Но своей цели россияне не достигли — глава СБУ не получил повреждений", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Там также отметили, что поврежденное здание будет восстановлено.

"Что касается поврежденного здания — оно обязательно будет восстановлено. А россияне получат болезненный ответ на свои удары — еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов", — заявили в СБУ.

Напомним, вражеский беспилотник 4 сентября попал в центральное здание Службы безопасности Украины по улице Владимирской в Киеве. По словам президента Украины, дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ.