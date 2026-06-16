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16 июня 2026, 23:30

Удар по Киево-Печерской Лавре: сколько обойдется

16 июня 2026, 23:30
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Фото из открытых источников
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В ночь на 15 июня россияне прямым ударом атаковали Киево-Печерскую Лавру. В результате атаки пострадали исторические сооружения, включая элементы фортификационного комплекса Лавры и башню Ивана Кушника

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Генеральный директор национального заповедника Максим Остапенко отметил, что все экспонаты, которым грозило повреждение, демонтированы и спасены. Он объяснил, что это произошло в час после удара.

Известно, что более 80% крыши пострадали. Однако спасателям удалось предотвратить проникновение огня внутрь собора. По словам Максима Остапенко, кроме Успенского собора и башни Кушника, как основных пострадавших объектов, в общей сложности различные повреждения получили еще 17 объектов заповедника.

"Пока убытки оцениваются, и мы уже можем точно сказать, что они превышают 500 млн грн, но дальше будет продолжаться работа по комплексному анализу всех элементов, необходимых для дальнейшей реставрации, исходя из сегодняшнего ценовых моментов, разнообразных возможностей и эта цифра будет уточнена", - говорит гендиректор заповедника.

По оценкам специалистов, при положительном развитии событий восстановление может длиться около двух лет.

Напомним, в ночь на 15 июня российский ударный беспилотник Shahed попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. В заповеднике отметили, что сразу после атаки были эвакуированы сакральные ценности – древние иконы, антиминсы и другие богослужебные предметы.

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