В Харьковской области пьяная водитель Tesla устроила ДТП с тяжелыми травмами человека

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области следователи сообщили о подозрении 39-летней водительнице Tesla Model X, которая, по данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения вызвала ДТП с пострадавшим

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 23 августа на автодороге у поселка Коротич Харьковского района.

По предварительным данным, женщина управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и двигалась со значительным превышением установленной скорости. В ходе движения она столкнулась с другими автомобилями.

В результате ДТП один из водителей получил тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали.

Следователи сообщили водители о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло тяжкое телесное повреждение.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.

Напомним, что в Харькове полицейские задержали 18-летнего водителя автомобиля BMW, подозреваемого в смертельном дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, парень управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения.