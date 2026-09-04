Годами издевался над 9-летней падчерицей внука: на Харьковщине разоблачили 78-летнего родственника-педофила
В Харьковской области правоохранители разоблачили 78-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над малолетней родственницей. По данным следствия, преступления продолжались с 2009 по 2015 год, когда девочке было от 9 до 15 лет
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .
В апреле этого года 25-летняя потерпевшая самостоятельно обратилась в Офис Генерального прокурора и сообщила о сексуальном насилии, подвергшемся в детстве со стороны родственника.
Следствие установило личность мужчины. Им оказался 78-летний житель одного из деревень Берестинского района. По данным правоохранителей, он пользовался доверием семьи и беспомощным состоянием ребенка.
Следователи установили серию эпизодов, которые, по их информации, происходили в доме мужчины, когда других членов семьи не было рядом. Также преступления, по данным следствия, совершались в автомобиле по дороге из школы и за пределами населенного пункта, когда мужчина вез девочку к бабушке.
Чтобы скрыть свои действия, подозреваемый, по данным следствия, запугивал ребенка и применял психологическое и физическое насилие.
Следователи процессуального руководства Берестинской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Одессе прокуратура сообщила о подозрении 38-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей.