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04 сентября 2026, 18:46

Годами издевался над 9-летней падчерицей внука: на Харьковщине разоблачили 78-летнего родственника-педофила

04 сентября 2026, 18:46
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области правоохранители разоблачили 78-летнего мужчину, которого подозревают в многолетнем сексуальном насилии над малолетней родственницей. По данным следствия, преступления продолжались с 2009 по 2015 год, когда девочке было от 9 до 15 лет

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В апреле этого года 25-летняя потерпевшая самостоятельно обратилась в Офис Генерального прокурора и сообщила о сексуальном насилии, подвергшемся в детстве со стороны родственника.

Следствие установило личность мужчины. Им оказался 78-летний житель одного из деревень Берестинского района. По данным правоохранителей, он пользовался доверием семьи и беспомощным состоянием ребенка.

Следователи установили серию эпизодов, которые, по их информации, происходили в доме мужчины, когда других членов семьи не было рядом. Также преступления, по данным следствия, совершались в автомобиле по дороге из школы и за пределами населенного пункта, когда мужчина вез девочку к бабушке.

Чтобы скрыть свои действия, подозреваемый, по данным следствия, запугивал ребенка и применял психологическое и физическое насилие.

Следователи процессуального руководства Берестинской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Одессе прокуратура сообщила о подозрении 38-летнему местному жителю, подозреваемому в совершении преступлений сексуального характера в отношении малолетних детей.

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