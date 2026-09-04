"Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ": Зеленский об атаке на Киев

Фото: Украинская правда

Российский беспилотник 4 сентября попал в центральное здание Службы безопасности Украины по улице Владимирской в Киеве

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с руководителем СБУ Александром Покладом, передает RegioNews .

По словам президента, здание расположено напротив Софийского собора. На месте работают все экстренные службы.

"К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора. Все экстренные службы на месте. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь", — сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что российский дрон был направлен непосредственно в кабинет руководителя СБУ. Он также поручил Александру Покладу подготовить ответ России на удар.

"Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ", - заявил президент.

В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что в Шевченковском районе пожар в результате падения БпЛА на крышу нежилого здания.

Позже он добавил, что в результате атаки пять человек пострадали. Четверо раненых медики госпитализировали.

Напомним, что в пятницу, 4 сентября, российский дрон ударил по самолету в киевском аэропорту "Жуляны".