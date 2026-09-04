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04 вересня 2026, 20:45

У Києві внаслідок атаки росіян пошкоджена територія "Софії Київської"

04 вересня 2026, 20:45
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Фото: Суспільне
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Росіяни 4 вересня вчергове атакували столицю. Внаслідок обстрілу зазнав пошкоджень заповідник "Софія Київська"

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Генеральна директорка заповідника Неля Куковальська розповіла, що внаслідок атаки на території Національного заповідника "Софія Київська" повибивало вікна та було зруйновано скляну вхідну групу.

"Серед людей постраждалих немає. Всі поховалися. Софійський собор також не зазнав пошкоджень", - каже директорка заповідника.

Відомо, що внаслідок обстрілу пошкоджена Консисторія, зовнішня сторона якої виходить на вулицю Володимирську.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору. Одразу після атаки були евакуйовані сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.

Збитки Лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько двох років.

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