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03 сентября 2026, 13:13

Более 20 выстрелов: в Киеве мужчина расстрелял директора клиники репродуктологии

03 сентября 2026, 13:13
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве в Святошинском районе мужчина в упор расстрелял директора столичной клиники репродуктологии. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительным данным, нападение произошло около 10:00 у входа в медицинское учреждение. 71-летний мужчина только вышел из салона автомобиля, когда нападавший открыл по нему огонь. Правонарушитель произвел более 20 выстрелов.

Правоохранители проводят специальную полицейскую операцию и принимают меры для задержания нападающего.

Полиция устанавливает все происшествия и мотив преступления. На месте продолжаются неотложные следственные действия.

Уголовное производство было начато по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса – покушение на умышленное убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева утром 3 сентября произошла стрельба. К поиску и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в частности, бойцов спецподразделения КОРД.

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