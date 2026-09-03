Зеленский уволил руководителя департамента СБУ Храмова после стрельбы в Киеве

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Как передает RegioNews, соответствующий указ обнародован на сайте главы государства 2 сентября.

Причины увольнения Храмова в документе не указаны.

Президент накануне поручил провести проверку обстоятельств стрельбы между СБУ и ГУР в Днепровском районе столицы. Расследованием занимаются Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора.

Что известно о стрельбе

1 сентября в Telegram-канале Российского добровольческого корпуса (РДК) появилась информация об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова. Автор сообщения утверждал, что его якобы похитили возле собственного дома. По этому поводу, по утверждению РДК, командование обратилось в ГУР, СБУ и ГБР.

Впоследствии начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил "Суспильному", что опубликовал сообщение об исчезновении Каплунова по собственной инициативе.

Утром 2 сентября СБУ сообщила, что ее сотрудники вместе с ГУР предотвратили теракт, который, по версии спецслужбы, готовила ФСБ России против одного из лидеров российского оппозиционного национального движения.

В СБУ также заявили, что во время проведения следственных действий в рамках расследования этого теракта на оперативно-следственную группу совершили вооруженное нападение. По данным ведомства, правоохранители применили ответное оружие, в результате чего ранения получили люди, которые сопротивлялись.

В то же время, адвокат Степана Каплунова Тарас Боровский в комментарии журналистам рассказал подробности конфликта между СБУ и ГУР в Киеве. По его словам, СБУ фактически открыла огонь по безоружным людям. Известно, что трое разведчиков получили ранения.

Стрельба произошла в Днепровском районе Киева, на жилом массиве Березняки.