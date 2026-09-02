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02 сентября 2026, 16:10

Адвокат Каплунова из РДК рассказал о стрельбе в Киеве: СБУ фактически открыла огонь по безоружным людям

02 сентября 2026, 16:10
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Фото из открытых источников
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Очевидец и адвокат Тарас Боровский рассказал о подробностях конфликта между СБУ и ГУР в Киеве. Он представляет заместителя командира "Русского добровольческого корпуса" Степана Каплунова, о похищении которого ранее сообщали в РДК.

Об этом сообщает "Главком", передает RegioNews.

Адвокат Тарас Боровский в комментарии журналистам рассказал, что накануне следователи СБУ в сопровождении вооруженных спецназовцев доставили Каплунова в квартиру на улице Шумского, 10 в Киеве, где он проживает, для проведения следственных действий.

Именно в этой квартире в то время находилась стража ГУР. Со временем туда присоединились собратья и друзья Каплунова. Между командирами СБУ и ГУР на местах удалось избежать конфликта. Однако около 8.30 утра сотрудники СБУ начали задерживать товарищей Каплунова.

"По состоянию на то время работников Службы безопасности было больше. Я думаю, их было около 30 или 40 вооруженных лиц, хорошо оснащенных. А нас было со стороны друзей и команды поддержки Степана Каплунова человек 8 или 10, одетых в обычные там джинсы. В этот момент силовая часть СБУ начала задерживать некоторых. друзей, отталкивая или каким-то образом голыми руками вытаскивая своих друзей из "теплых" объятий СБУ. В ответ вооруженные работники СБУ открыли огонь. Сначала предупредительный, потом они стали попадать по ногам наших друзей. В результате этого огня были ранены трое работников Главного управления разведки. Один был ранен очень тяжело, и сегодня мы молимся о его здоровье и о том, чтобы он смог выжить. Второй был ранен немного легче, но тоже находится в тяжелом состоянии. Третий был, можно сказать, легко ранен, слава Богу", – говорит адвокат.

Он добавил, что предварительно – со стороны СБУ открыли огонь представители Департамента контрразведки, а не сотрудники "Альфы", как предполагали ранее. Связи со Степаном Каплуновым, по словам его адвоката, не было в течение десяти дней, как его похитили 23 августа как раз под домом на улице Шумского. Каплунов является военнослужащим ГУР, заместителем командира РДК по боевой работе.

"Человек был похищен. Почему я говорю похищен? Потому что, когда человека задерживают, то составляют протокол задержания, вызывают адвоката, выбирают меру пресечения, сажают в следственный изолятор, пусть даже следственный изолятор СБУ. Избирают меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так далее. допросы. В данном случае человека просто запихнули в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорит Тарас Боровский.

Он отметил, что Каплунов является россиянином, с 2014 года воюющим за Украину. В частности, в "Азове", "Правом секторе". Он также участвовал в боях за Киевщину в 2022 году, когда получил тяжелое ранение.

"Главное управление разведки точно никому не желает зла. Я убежден, что Служба безопасности Украины тоже никому не желает зла. Мы все любим Украину, мы все стоим за Украину. Я думаю, что и с одной, и с другой стороны есть очень серьезные ветераны с ранениями, защитники Украины. И надо найти общий язык и диалог".

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