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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
03 сентября 2026, 10:11

Коррупция, монополии и устаревшие контракты: главные проблемы украинского рынка дронов

03 сентября 2026, 10:11
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1 сентября два громких заявления сделали журналисты и президент
1 сентября два громких заявления сделали журналисты и президент
Иллюстративное фото: mod.gov.ua
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Журналисты требовали публичного ответа на острые вопросы. Президент пугал мир украинскими дронами. А еще глава САП Клименко фактически обвинил президента в коррупции, намекнув на "абсолютный иммунитет". И это все на фоне бесконечных воздушных тревог, постоянных взрывов, пожаров и разрушительных детонаций.

Вы спросите, какая связь между этими событиями? Давайте разбираться.

Именно коррупция, желание заработать быстрые деньги вместе с тотальной технической некомпетентностью и общей деградацией государственного аппарата лежит в основе всех этих событий и громких заявлений.

С осени 2023 года, когда в Украину пришли первые западные деньги на производство оружия, начался стремительный рост производства дронов, а рядом с ними росли коррупция и лоббизм со стороны влиятельных чиновников и депутатов, которые внезапно оказались специалистами по дронам и дроновыми олигархами.

В результате олигархизации рынка дронов мы имеем несколько крупных монополий, реальными владельцами которых являются не условные "штилерманы" и "генерал черешня", а безусловно всем известные в стране люди, формирующие политику и определяющие практику применения дронов.

В итоге имеем негибкую, коррумпированную систему, ориентированную на "вал" дронов, дронов-перехватчиков, всего более-менее "простого" – помните заявления Штилермана, что его дрони и ракеты "очень простые"? – что можно легко сделать в большом количестве и дорого продать.

Поэтому и раздаются время от времени заявления о 3000 ракет, 100000 дронов, миллионе дронов, 1000 дронов в сутки – которые отнюдь не нацелены на качество, эффективность и новые возможности дронов. Поэтому мы и прозевали массовое появление у противника дронов на оптоволокне в начале 2024 года, хотя первые появились еще в 2022 году. Прозевали массовое применение реактивных шахедов и бандеролей в этом году, хотя первые появились еще год назад.

Система, ориентированная на "вал" с долгосрочными миллиардными контрактами, будет производить непригодные для использования фпв, бомберы, разведчики мидлстрайки и дипстрайки, перехватчики, условия закупки которых были определены полгода назад, и за это время они перестали соответствовать стремительно меняющимся реалиям боя.

Поэтому мы и встретили массовое появление реактивных дронов с медленными дронами-перехватчиками, которые не могут их догнать. Причина одна – дрон-перехватчики из китайских комплектующих, напечатанные на 3D-принтере, не требуют больших средств и сроков на разработку, а собирать их могут студенты и пенсионеры без опыта. А вот разработать ракету, радар ПВО, сделать зенитно-ракетный комплекс для борьбы со скоростными целями от дронов, КАБов до крылатых ракет и авиации – сложно, дорого, требует лет.

Поэтому такими долгосрочными высокотехнологичными проектами у нас занимаются сумасшедшие частные инвесторы, фактически – благотворители, а также кластер brave1, который многое делает в этом направлении.

Какой-либо государственной программы развития ПВО как не было, так и нет. Есть громкие заявления о мифической лицензионной сборке "Патриотов" и сообщения о разработке очередных, теперь реактивных дронов-перехватчиков, которые нас якобы спасут. Не спасут, потому что на таких скоростях человек-оператор не может заменить автоматику, радар, головки самонаведения и т. д. Это тупик.

И вот чтобы заглушить постоянный вой сирен противовоздушной обороны, взрывы, резонансные дела антикоров, которые все ближе подбираются к коррупции в оборонке, перебить громкие заявления журналистов, надевших на себя мантии бескомпромиссных судей совести, появляется шокирующее заявление президента, которое якобы никому не угрожает, но обещает закрыть небо над россией.

В реальности это делалось и делается с 2023 года. Появление украинских дронов в полетной зоне гражданской авиации приводит к закрытию аэропортов, парализует воздушный трафик. Это происходит каждую неделю по несколько раз, а год назад московские аэропорты были неделями парализованы из-за дронов, пытавшихся атаковать москву.

Это, конечно, последствия российской агрессии. Но до сих пор это не делалось специально, хотя закрытие аэропортов, десятки миллионов долларов потерь у врага – приятный бонус при проведении боевых операций. Но, но… прямые угрозы, пусть и в форме предупреждения в адрес авиакомпаний и страховщиков – это очень неудачный шаг, который на Западе, нашими партнерами (на мнение путина плевать) может быть расценен как угроза прямых атак по аэропортам и гражданской авиации. Украина даже ICAO предупредила, что полеты в россию теперь опасны.

Чего ожидать?.. Вряд ли кто-то отдаст приказ атаковать аэропорты и уничтожать пассажирские самолеты, и это не так-то просто – враг прикрывает все аэродромы средствами ПВО, в отличие от торговых складов и НПЗ.

Однако само это неоднозначное, резкое заявление президента может быть использовано Кремлем для устроения кровавых провокаций на пассажирских перевозках, в чем непременно обвинят Украину. И надо также учитывать, что западные партнеры, на сто процентов финансирующие производство украинских дронов и ракет, могут поставить "шлагбаум" на пути денег в Украину, и тогда точно никто никуда не полетит.

По моему мнению, лучше выйти на прямую коммуникацию с обществом и бизнесом, с людьми, страдающими от воздушного террора врага, предложить какие-то действенные программы государственной поддержки и компенсации.

Выйти на прямую коммуникацию с разработчиками систем ПВО, а не с крупным бизнесом, который на них зарабатывает. Нужна консолидация всех усилий для того, чтобы закрыть небо над Украиной для врага, а не над россией для международных авиаперевозчиков. Это гораздо важнее.

Ну и надо, наконец, ответить на вопросы независимых журналистов, выражающих мнение большей части активного общества.

Извините за советы, господин президент. Хорошо, что не требования.

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Украина Владимир Зеленский заявление президент власть коррупция беспилотники оборонные закупки
 
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