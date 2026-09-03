В ДБР начали расследование перестрелки между СБУ и ГУР

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В Государственном бюро расследований начали выяснять обстоятельства конфликта между работниками ГУР и СБУ. Первые подозрения уже сообщены

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В ДБР рассказали, что информация в Единый реестр досудебных расследований внесена по ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 345 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа.

Известно, что подозрения объявили:

сотруднику СБУ по ч. 2 ст. 365 УК Украины;

военнослужащему ГУР МО Украины по ст. 348 УК Украины.

Также генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко добавил , что уже назначен ряд экспертиз. Эти экспертизы должны дать четкие ответы на применение оружия.

Напомним, ранее заместитель командира Российского добровольческого корпуса (РДК) Степан Каплунов заявил, что Служба безопасности Украины задержала его из-за подозрения в сотрудничестве с ФСБ, а во время нахождения под стражей оказывала на него психологическое и физическое давление.