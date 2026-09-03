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03 сентября 2026, 16:59

На Прикарпатье пьяный несовершеннолетний на мотоцикле устроил смертельное ДТП

03 сентября 2026, 16:59
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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В Надворной Ивано-Франковской области в результате ДТП погиб 21-летний пассажир мотоцикла. За рулем транспортного средства находился 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 2 сентября около 1:25 на улице Шевченко в Надворной.

По данным следствия, 17-летний житель Надворнянского района управлял мотоциклом Kovi и на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал на обочину и врезался в бетонный столб изгороди жилого хозяйства.

21-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Водитель получил незначительные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

При осмотре на состояние алкогольного опьянения у кормчего обнаружили 1,13 промилле алкоголя.

Следователи сообщили несовершеннолетнему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

Напомним, ночью 2 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине автомобиль Toyota Camry врезался в дерево . В результате удара погибли два человека.

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