На Прикарпатье пьяный несовершеннолетний на мотоцикле устроил смертельное ДТП

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Надворной Ивано-Франковской области в результате ДТП погиб 21-летний пассажир мотоцикла. За рулем транспортного средства находился 17-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения. Ему сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 2 сентября около 1:25 на улице Шевченко в Надворной.

По данным следствия, 17-летний житель Надворнянского района управлял мотоциклом Kovi и на закругленном участке дороги не выбрал безопасную скорость. Он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего съехал на обочину и врезался в бетонный столб изгороди жилого хозяйства.

21-летний пассажир мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Водитель получил незначительные телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

При осмотре на состояние алкогольного опьянения у кормчего обнаружили 1,13 промилле алкоголя.

Следователи сообщили несовершеннолетнему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.

Напомним, ночью 2 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине автомобиль Toyota Camry врезался в дерево . В результате удара погибли два человека.