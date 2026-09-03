Организовывала псевдовыборы в Энергодаре: будут судить коллаборантку, которая ходила с урнами по домам

Фото: Офис Генерального прокурора

В Энергодаре Запорожской области правоохранители сообщили о подозрении местной жительнице, которая, по данным следствия, помогала оккупационным властям организовывать незаконные выборы на временно оккупированной территории

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, осенью 2023 года женщина по предварительному сговору с сообщниками стала членом комиссии УИК № 550 и присоединилась к проведению незаконных выборов депутатов законодательного собрания Запорожской области первого созыва.

По данным следствия, вместе с российскими военными подозреваемая обходила дома местных жителей с избирательными бюллетенями и урнами. Таким образом, она организовывала голосование по месту жительства.

После завершения голосования женщина передавала использованные бюллетени в незаконную "УИК № 550" для подсчета. В дальнейшем результаты должны были быть направлены в незаконную "Избирательную комиссию Запорожской области".

Действия подозреваемой квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность, а именно организация и проведение незаконных выборов на временно оккупированной территории, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог .

Напомним, что в Херсонской области 54-летнему мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.