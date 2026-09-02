Фото: Украинская правда

В ночь на 2 сентября в Днепровском районе столицы произошла перестрелка между силовиками. По состоянию на утро противостояние продолжалось

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду" и Киевскую ГГА.

Сообщается о трех раненых сотрудников Главного управления разведки.

По данным СМИ, противостояние СБУ и ГУР как-то связано с исчезновением заместителя командира подразделения ГУР "Российский добровольческий корпус" Степана Каплунова.

Правоохранители назвали это проведением "специальной полицейской операции".

Полиция перекрыла улицу Шумского, где произошла стрельба между силовиками. Ограниченный проезд и движение пешеходов.

В связи с перекрытием улицы Шумского в обоих направлениях городские власти сменили маршруты автобусов № 87, 95 и 108.

Напомним, 2 сентября СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила теракт против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину по случаю Дня Независимости. Каких-либо деталей не сообщили.