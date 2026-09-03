Украинские пограничники метко уничтожили российский РЭБ
Украинские пограничники показали свежие кадры с фронта. Военные с помощью FPV-дронов уничтожают вражескую технику
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Украинские военные с помощью FPV-дронов уничтожили укрытие россиян, транспорт военного назначения.
"Этим FPV-ишкам не повредит ни одно средство РЭБ, не грозит потеря изображения. Ничто не остановит – только прямое попадание в цель. И уничтожение этой цели", - говорят военные.
Напомним, подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей окупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. В частности, поражены места хранения, подготовки и пуска вражеских ударных БПЛА.
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