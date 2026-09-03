В Ровенской области будут судить двух мужчин за избиение людей и угон авто

Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области двое мужчин предстанут перед судом за избиение двух человек и незаконное завладение автомобилем. За совершенное им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 9 июня между двумя жителями Ровенского района в возрасте 38 и 35 лет и 40-летним владельцем гаража возник внезапный конфликт.

Во время ссоры старший из нападавших четырежды ударил хозяина помещения резиновой палкой по голове.

Потерпевшему удалось скрыться и скрыться. После этого нападавшие покинули гараж, однако через несколько часов вернулись.

В помещении они застали 21-летнего коллегу владельца гаража. В этот раз 35-летний мужчина шесть раз ударил парня цепью, после чего продолжил бить его кулаками по голове.

После избиения нападавшие завладели ключами от находившегося в ремонте автомобиля Nissan. Они сели за руль и уехали с места происшествия.

В результате нападения 40-летний владелец гаража получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. У 21-летнего пострадавшего диагностировали перелом пальца руки и ушиб.

Оба фигуранта следователи задержали и сообщили им о подозрении. В настоящее время обвинительный акт направили в суд.

По инкриминируемой статье мужчинам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в августе на Киевщине женщина избила 11-летнего мальчика из-за сорванного цветка. Полицейские возбудили уголовное дело.