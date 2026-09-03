В Луцке из-за сильного ливня затопило улицы и проспекты

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В Луцке из-за сильного ливня подтопило отдельные участки города. В частности, значительное количество осадков повлекло за собой накопление воды на проспекте Возрождения

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает RegioNews .

На дороге образовались большие лужи, что затрудняет движение автомобилей и создает неудобства для пешеходов.

Горожане призывают быть осторожными во время непогоды, взять с собой зонты и по возможности обходить участки, где накопилась вода.

Напомним, что в Одессе из-за сильного ливня временно приостановили движение транспорта на отдельных участках дорог. Также из-за работы спецтехники возможны задержки движения по некоторым адресам.