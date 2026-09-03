В центре Мукачево обрушился старый дом, где планировали реконструкцию: что известно
В Мукачево Закарпатской области в четверг, 3 сентября, около обеда обрушился старый дом на улице Духновича в центре города. Пострадавших в результате инцидента нет
Об этом сообщил Укринформ, передает RegioNews .
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Правоохранители устанавливают причины обрушения.
Как сообщили в Мукачевском городском совете, дом находился в частной собственности.
В понедельник, 31 августа, собственник обращался в городской совет и получил разрешение на перекрытие тротуара для проведения реконструкции здания.
По данным полиции Закарпатья, в результате обрушения никто не пострадал. На месте происшествия травмированных не обнаружили, обращения в медицинские учреждения также не зафиксированы.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины обрушения дома.
Напомним, в июне в Прикарпатье мужчину засыпало трехметровым слоем земли во время копания колодца. Спасатели освободили мужчину.