Стрельба в Святошинском районе: в Киеве проходит спецоперация, есть пострадавший
В Святошинском районе Киева утром 3 сентября произошла стрельба. Правоохранители проводят специальную операцию по задержанию вооруженного подозреваемого
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал один человек. Пока ему оказывают медицинскую помощь.
За тревогой подняли личный состав территориального и главного управления полиции Киева. К поиску и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в частности, бойцов спецподразделения КОРД.
Правоохранители продолжают поисковые мероприятия. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.
Напомним, ранее полицейские задержали мужчину, который в Голосеевском районе столицы с автоматом в руках угрожал прохожему. Им оказался военнослужащий.
23 августа около 22:20 на Северной Салтовке в Харькове произошла конфликтная ситуация. Полиция открыла уголовное производство и проверяет информацию о возможном применении оружия.