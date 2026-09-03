Фото: Национальная полиция

В Святошинском районе Киева утром 3 сентября произошла стрельба. Правоохранители проводят специальную операцию по задержанию вооруженного подозреваемого

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По предварительной информации, в результате стрельбы пострадал один человек. Пока ему оказывают медицинскую помощь.

За тревогой подняли личный состав территориального и главного управления полиции Киева. К поиску и задержанию подозреваемого привлекли дополнительные силы, в частности, бойцов спецподразделения КОРД.

Правоохранители продолжают поисковые мероприятия. Причины и обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Напомним, ранее полицейские задержали мужчину, который в Голосеевском районе столицы с автоматом в руках угрожал прохожему. Им оказался военнослужащий.

23 августа около 22:20 на Северной Салтовке в Харькове произошла конфликтная ситуация. Полиция открыла уголовное производство и проверяет информацию о возможном применении оружия.