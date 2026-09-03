Атака на Киев: в Голосеевском районе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть жертва
В Голосеевском районе Киева в результате российской атаки поврежден 9-этажный жилой дом. В результате удара погиб один человек
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает RegioNews .
Сначала КМВА проинформировала, что в Голосеевском районе повреждена многоэтажка. Впоследствии стало известно о гибели человека.
"К сожалению, стало известно, что один человек погиб в результате вражеской атаки. Соболезнования родным и близким", - сообщили в КМВА.
Городские службы работают на месте и ликвидируют последствия российской атаки.
Напомним, что в Киеве 3 сентября в результате российской атаки пострадали шесть человек, среди них один ребенок.
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