Понад 20 пострілів: у Києві чоловік розстріляв директора клініки репродуктології
У Києві в Святошинському районі чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували
Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.
За попередніми даними, напад стався близько 10:00 біля входу до медичного закладу. 71-річний чоловік щойно вийшов із салону автомобіля, коли нападник відкрив по ньому вогонь. Правопорушник здійснив понад 20 пострілів.
Наразі правоохоронці проводять спеціальну поліцейську операцію та вживають заходів для затримання нападника.
Поліція встановлює всі обставини події та мотив злочину. На місці тривають невідкладні слідчі дії.
Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – замах на умисне вбивство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Святошинському районі Києва вранці 3 вересня сталася стрілянина. До пошуку та затримання підозрюваного залучили додаткові сили, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД.
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