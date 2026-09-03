15 лет заключения: киевлянка по заказу РФ пыталась поджечь авто военного

Фото: Офис Генерального прокурора

Жительница Киева получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за попытку поджога автомобиля украинского военнослужащего на задание российских спецслужб

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Офиса генерального прокурора доказали, что в 2024 году женщина согласилась сотрудничать с представителями спецслужб РФ за денежное вознаграждение.

Она должна была находить автомобили украинских военных, фотографировать их, передавать российским кураторам информацию о местоположении машин, а дальше организовывать их поджог.

В конце июня осужденная сфотографировала автомобиль военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки и через Telegram передала фотографию представителю российской спецслужбы.

После этого женщина изготовила самодельное зажигательное устройство. В тот же день, выполняя задание российского куратора, она попыталась заложить его возле заранее намеченного автомобиля военнослужащего ВСУ. После этого ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

Женщину признали виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд назначил ей 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, почти 500 тысяч гривен, принадлежащих осужденной, после проведения необходимых процессуальных действий планируют взыскать в доход государства.

В суде женщина своей вины не признала. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

Также прокуроры Офиса генерального прокурора заочно сообщили о подозрении российскому спецслужащему, который завербовал женщину и ставил ей задачу. Его подозревают в подстрекательстве к совершению государственной измены - по ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Одессе и Винницкой правоохранители задержали двух 16-летних подростков, выполнявших задачи российских спецслужб. Среди основных "целей" задержанных были военные автомобили и спецтранспорт критической инфраструктуры.