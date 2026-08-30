Четверта доба атак на Київ: у Голосіївському районі ліквідували пожежу після ранкового обстрілу

Фото: ДСНС

Російські війська вранці вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Рятувальники ліквідували загоряння на площі 3000 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

У ДСНС закликали мешканців і гостей столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час атаки негайно прямувати до укриттів.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня внаслідок влучання ворожого БпЛА на території підприємства у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, розпочалася детонація.

Кількість жертв зросла до 37 людей, серед них – голова громади, який загинув під час рятувальної операції. 30 серпня на Київщині оголосили День жалоби.

Президент прокоментував перебіг ліквідації наслідків російського удару та детонації боєприпасів у селі Мила на Київщині. Зеленський наголосив, що кількість жертв не остаточна, оскільки розбір завалів на місці вибухів досі триває.