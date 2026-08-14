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14 августа 2026, 11:44

Квартиры продавали по два раза: в Киеве разоблачили мошенническую схему на 175 млн грн

14 августа 2026, 11:44
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему мошенничества с недвижимостью в одном из новостроек на Печерске

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко , передает RegioNews .

По данным следствия, одни и те же квартиры продавали повторно, используя поддельные документы и изменяя технические характеристики помещений. Общая сумма установленного ущерба превышает 175 млн грн.

Организатором схемы был бывший депутат Днепровского городского совета. Он получил корпоративные права группы компаний, которым принадлежали несколько недостроенных объектов в центре Киева, в том числе жилой комплекс на Печерске.

К моменту завладения компаниями большинство квартир в доме уже было продано инвесторам. Еще 50 квартир по решению суда принадлежали одному из государственных банков Украины.

Впрочем, участники схемы, по данным правоохранителей, распоряжались всеми помещениями как своими. Чтобы повторно продать квартиры, права на которые принадлежали государственному банку, они изменяли технические характеристики объектов и использовали поддельные документы. В результате 50 квартир отчуждены в пользу третьих лиц. Убытки госбанка превысили 164 млн. грн.

Еще восемь квартир, имущественные права на которые принадлежали уже физическим лицам, также продали повторно. Инвесторы заплатили за жилье, однако впоследствии те же квартиры оформили на других покупателей.

Следствие установило, что для сокрытия схемы участники также сменили юридический адрес жилого комплекса. Кроме того, запроектированное 27-этажное здание после достройки стало 32-этажным.

Незаконно полученные средства, по данным следствия, обрабатывали, производили через подконтрольные предприятия и вкладывали в приобретение имущества и другие строительные проекты.

О подозрении сообщили девяти лицам – организатору и восьми его сообщникам. Их действия в зависимости от роли квалифицировали как мошенничество, легализацию имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Правоохранители также проверяют информацию о других возможных случаях двойной продажи квартир, устанавливают количество пострадавших и прослеживают движение незаконно полученных средств.

Напомним, в Одессе мошенники по поддельным документам продали квартиру умершей женщины. Одного злоумышленника задержали, его подельников устанавливают.

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Киев Печерский район мошенники мошенничество квартиры прокуратура продажа
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