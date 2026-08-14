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14 серпня 2026, 11:44

Квартири продавали по два рази: у Києві викрили шахрайську схему на 175 млн грн

14 серпня 2026, 11:44
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства з нерухомістю в одному з новобудов на Печерську

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, одні й ті самі квартири продавали повторно, використовуючи підроблені документи та змінюючи технічні характеристики приміщень. Загальна сума встановлених збитків перевищує 175 млн грн.

Організатором схеми був колишній депутат Дніпровської міської ради. Він набув корпоративні права групи компаній, яким належали кілька недобудованих об’єктів у центрі Києва, зокрема житловий комплекс на Печерську.

На момент заволодіння компаніями більшість квартир у будинку вже були продані інвесторам. Ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України.

Втім, учасники схеми, за даними правоохоронців, розпоряджалися всіма приміщеннями як власними. Щоб повторно продати квартири, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували підроблені документи. У результаті 50 квартир відчужили на користь третіх осіб. Збитки держбанку перевищили 164 млн грн.

Ще вісім квартир, майнові права на які вже належали фізичним особам, також продали повторно. Інвестори заплатили за житло, однак згодом ті самі квартири оформили на інших покупців.

Слідство встановило, що для приховування схеми учасники також змінили юридичну адресу житлового комплексу. Крім того, запроєктований 27-поверховий будинок після добудови став 32-поверховим.

Незаконно отримані кошти, за даними слідства, обготівковували, проводили через підконтрольні підприємства та вкладали у придбання майна й інші будівельні проєкти.

Про підозру повідомили дев’ятьом особам – організатору та вісьмом його спільникам. Їхні дії залежно від ролі кваліфікували як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Правоохоронці також перевіряють інформацію про інші можливі випадки подвійного продажу квартир, встановлюють кількість потерпілих та простежують рух незаконно отриманих коштів.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

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