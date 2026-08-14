Фото: полиция

ДТП произошло в Ровно 13 августа около 18:40 на перекрестке улиц Соборной, Князя Владимира и Княгини Ольги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Карета экстренной медпомощи столкнулась с автомобилем Dodge Journey, за рулем которого находился 29-летний житель Забороли.

В результате столкновения "скорая" перевернулась на бок. Травмировался экипаж медиков в составе трех человек. Предварительно, у них диагностировали незначительные повреждения.

В полиции отмечают, что спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.

На месте работали следователь и патрульные, движение по участку временно усложнялось.

Напомним, днем 11 августа в Тернопольской области автобус с пассажирами попал в ДТП. Травмы получили водители легковушки и автобуса, обошлось без госпитализации.