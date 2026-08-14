В Ровно в результате ДТП перевернулась "скорая": пострадали трое медиков
ДТП произошло в Ровно 13 августа около 18:40 на перекрестке улиц Соборной, Князя Владимира и Княгини Ольги
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Карета экстренной медпомощи столкнулась с автомобилем Dodge Journey, за рулем которого находился 29-летний житель Забороли.
В результате столкновения "скорая" перевернулась на бок. Травмировался экипаж медиков в составе трех человек. Предварительно, у них диагностировали незначительные повреждения.
В полиции отмечают, что спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной.
На месте работали следователь и патрульные, движение по участку временно усложнялось.
Напомним, днем 11 августа в Тернопольской области автобус с пассажирами попал в ДТП. Травмы получили водители легковушки и автобуса, обошлось без госпитализации.